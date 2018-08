Kendrys Morales pourrait égaler un record à TVA Sports

Les partisans des Blue Jays de Toronto pourraient voir Kendrys Morales égaler un record des majeures, lundi soir, à l’antenne de TVA Sports.

À 19h sur nos ondes, les «Jays» amorcent à Baltimore une série de série de trois matchs face aux Orioles.

Dimanche, Morales a catapulté l’offrande du lanceur des Phillies de Philadelphie Vincent Velasquez pour réussir un septième match consécutif d’au moins un circuit. Il a ainsi fracassé le record d’équipe de José Cruz fils, qui avait enregistré une séquence de six matchs d’une longue balle ou plus en 2001.

Morales, un frappeur désigné qui était utilisé au premier but dimanche, a du même coup égalé une marque de l’illustre Barry Bonds, qui avait réalisé l’exploit en 2004. Outre Bonds et Morales, Kevin Mench (2006) et Jim Thome (2002) ont enregistré une telle série de matchs avec au moins un circuit

Face aux Orioles, Morales pourrait ainsi prolonger sa séquence à huit rencontres, ce qui lui permettrait d’égaler le record des majeures partagé par trois joueurs : Dale Long (1956), Don Mattingly (1987) et Ken Griffey fils (1993).

Durant sa séquence de sept matchs, l'athlète de 35 ans a cogné au total huit circuits, produit 13 points et compilé une moyenne au bâton de ,481.

Les Blue Jays ont vu leur série de cinq victoires prendre fin hier contre les Phillies, mais leurs chances sont bonnes de retrouver les sentiers de la victoire si on se fie à une statistique en particulier. La troupe de John Gibbons a remporté 12 de ses 13 duels face aux Orioles cette saison.

La formation canadienne enverra Sam Gaviglio (3-6, 4,94 MPM) au monticule. Les Orioles, eux, déploieront David Hess (2-8, 5,50MPM) sur la butte.