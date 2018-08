Kendrys Morales le plus méritant dans la Ligue américaine

Le frappeur de puissance des Blue Jays de Toronto Kendrys Morales a été choisi le joueur de la dernière semaine dans la Ligue américaine de baseball, lundi.

Morales a établi une nouvelle marque d’équipe en claquant un circuit dans un septième match consécutif, dimanche, face aux Phillies de Philadelphie.

Il pouvait égaler le record du baseball majeur avec une longue balle contre les Orioles de Baltimore en soirée. Ken Griffey fils, Don Mattingly et Dale Long sont les joueurs des grandes ligues ayant réussi un coup de quatre buts dans huit joutes d’affilée.

Le porte-couleurs des Jays a totalisé sept circuits et 13 points produits au cours de ses six plus récentes rencontres, conservant une moyenne au bâton de ,481 et croisant le marbre neuf fois.

Dans la Nationale, le titre hebdomadaire a été décerné au joueur de premier but des Cubs de Chicago Anthony Rizzo, qui a aidé les siens à remporter leurs cinq plus récents affrontements et à demeurer au sommet de la section Centrale.

Rizzo a frappé pour ,417, totalisant trois longues balles six points produits, autant de passes gratuites et trois doubles en sept duels. Il a marqué à sept occasions, incluant trois durant la rencontre de dimanche face aux Reds de Cincinnati.