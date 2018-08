Johnny Manziel se remet au travail

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Johnny Manziel participait lundi à un premier entraînement depuis qu’il a subi une commotion cérébrale face au Rouge et Noir d’Ottawa, le 11 août dernier.

Manziel s’entraînait au sein de l’équipe de réservistes alors que le surprenant Antonio Pipkin obtenait les répétitions avec la première unité offensive. Voyez Manziel s'exécuter dans la vidéo ci-dessus.

Réembauché le 6 août dernier après avoir été libéré le 19 juin, Pipkin vient de brouiller les cartes avec ses dernières performances. Il a mené les Moineaux à une première victoire à domicile en plus d'un an, vendredi dernier face aux Argonauts de Toronto. La troupe de Mike Sherman mettait fin du même coup à une série de six défaites.

Lors d’une défaite de 24-17 face au Rouge et Noir, Manziel a été sonné alors qu’il courait vers la zone des buts, en quête de son premier touché dans Ligue canadienne de football (LCF).

Un revenant

Les Alouettes ont réembauché le joueur de ligne défensive Gabriel Knapton, lundi, quelques jours après qu’il eut été libéré par les Lions de la Colombie-Britannique.

L’Américain de 6 pi et 3 po et 265 lb a évolué avec les Moineaux de 2014 à 2017. Cette année, il a réalisé 15 plaqués en défense et un autre au sein des unités spéciales en huit parties avec l’équipe de Vancouver. Depuis le début de sa carrière dans la Ligue canadienne de football, Knapton a totalisé 192 plaqués défensifs, dont 10 pour une perte de terrain, et 33 sacs du quart. À sa première campagne dans la métropole québécoise, il avait été choisi la recrue par excellence des Alouettes.

Par ailleurs, l’organisation montréalaise a ajouté le demi défensif international Greg Reid à sa formation d'entraînement. L'ancien des Seminoles de l'Université Florida State a récemment évolué avec le Valor de Washington dans l’Arena Football League (AFL). En 2009 avec les Seminoles, il avait terminé premier dans la NCAA avec une moyenne de 18,4 verges par retour de dégagement.

Enfin, les Alouettes ont libéré les plaqueurs défensifs Tresor Mafuta et Michael Hill, ainsi que le demi défensif Armagedon Draughn et le quart Austin Apodaca.