«Je suis trop vieux pour un roman-savon» - Craig Anderson

Les Sénateurs d’Ottawa ont fait beaucoup parler d’eux cette année, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Pour le gardien Craig Anderson, il est temps de passer à autre chose et de se concentrer sur le hockey.

La formation de la capitale fédérale a été secouée par une situation délicate impliquant les conjointes d’Erik Karlsson et de Mike Hoffman. En juin, Melinda Karlsson a demandé à la Cour de l’Ontario une ordonnance de protection contre la fiancée de Hoffman, alléguant que celle-ci l’aurait harcelée et intimidée sur le web à de nombreuses reprises.

Le clan Hoffman a vigoureusement nié les accusations et le joueur a été échangé par les Sénateurs aux Sharks de San Jose, qui, eux, l’ont refilé aux Panthers de la Floride.

«Mon seul commentaire concernant cette histoire, c’est que je suis trop vieux pour un roman-savon et je ne veux pas m’impliquer là-dedans, a expliqué Anderson au réseau TSN au moment où il participait à une partie préparatoire. J’espère que nous avons résolu cette situation. Je suis là [à Ottawa] depuis maintenant huit ans et c’est ma maison. Je n’ai pas d’intérêt à aller nulle part ailleurs, à moins d’être dans l’incapacité d’effacer ce qui s’est passé cet été.»

En plus de cette histoire abracadabrante, de nombreux médias avaient rapporté, au début de l’été, qu’Anderson avait exigé une transaction.

Le vétéran de 37 ans n’a pas confirmé avoir demandé un changement d’air, mais il a expliqué ne pas vouloir revivre une saison comme la précédente. Les Sénateurs ont terminé la campagne 2017-2018 au septième rang de la section Atlantique, en vertu de leur fiche de 28-43-11.

«Nous devons nous présenter à l’aréna et passer à autre chose, a indiqué le gardien de but partant. C’est notre objectif présentement, nous aurons un nouveau départ et nous allons continuer d’avancer en équipe. Nous tenterons d’être un bon club de hockey et de nous battre pour une place en séries éliminatoires.»