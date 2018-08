Ferrer contraint à l'abandon à son dernier US Open

Le numéro un mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, s'est qualifié pour le deuxième tour des Internationaux des États-Unis sans s'employer, lundi soir, en raison du premier abandon de son compatriote David Ferrer en tournois du Grand Chelem.

De son propre aveu, le vétéran de 36 ans, blessé à la cheville gauche, a connu le pire scénario possible à sa dernière participation au grand rendez-vous américain en s'inclinant 6-4, 3-4. La retraite en mire, il a été contraint au forfait pour la toute première fois de sa carrière, à son 208e match sur les courts d'Australie, de Roland-Garros, de Wimbledon et de Flushing Meadows.

Finaliste en France en 2013 et demi-finaliste à maintes reprises à Melbourne et New York, l'Espagnol n'aura finalement jamais été en mesure de mettre la main sur un titre du Grand Chelem, comparativement à son compatriote, Nadal, vainqueur de 17 d'entre eux.

Classé au 148e échelon mondial, une trentaine de rangs derrière les plus jeunes sensations comme Félix Auger-Aliassime, Ferrer n'avait plus le lustre d'antan, ayant déjà été identifié comme le 3e joueur mondial en 2013.

Un adversaire coriace pour les plus dangereuses têtes de série, l'Espagnol ne sera pas parvenu à passer le cap du premier tour en tournois du Grand Chelem en 2018. Jamais depuis qu'il a intégré le circuit de l'ATP en 2003, Ferrer n'avait eu autant de malchance. Après tout, à l'exception de son absence à Wimbledon en 2015, il n'avait pas raté un des quatre plus importants tournois de la saison depuis le début de sa carrière.

Ferrer ne prévoit pas se retirer dès la fin de la saison, préférant terminant devant les siens en Espagne au début de la prochaine saison à Madrid ou Barcelone sur la terre battue.