En larmes, Auger-Aliassime doit abandonner contre Shapovalov

Brillant par moments, Félix Auger-Aliassime n'a pu prolonger son passage aux Internationaux des États-Unis, étant contraint à l'abandon lors de son duel fratricide avec Denis Shapovalov.

La nouvelle a frappé comme une tonne de briques. Félix, la mine anéantie, a fondu en larmes dans les bras de son ami de longue date au centre du terrain à Flushing Meadows.

Battu 7-5 lors de la première manche après avoir pris les commandes rapidement 4-1, le Montréalais de 18 ans a finalement trouvé son rythme pour enlever la deuxième tranche de la rencontre par un pointage identique. Beaucoup plus régulier dans ses frappes au deuxième set, le Québécois n'a toutefois pu renverser la vapeur générée par «Shapo».

Alors en retard 2-0 lors de la troisième manche, Auger-Aliassime s'est plaint d'un battement de coeur accéléré et a demandé à voir un médecin. Après les conseils de l'équipe médicale, il a repris le court pour abandonner quelques instants plus tard.

«Après la deuxième manche, je me suis penché pour ramasser quelque chose dans mon sac et j’ai senti que quelque chose n’allait pas avec mon cœur, a expliqué Auger-Aliassime à Shapovalov après la rencontre. Je me suis dit que je pourrais jouer quelques points et peut-être une quatrième manche, mais je ne peux pas. C’est vraiment plate de finir ce match comme ça.»

Après une première intervention de l'équipe médicale, c'est Shapovalov lui-même qui a livré quelques mots d'encouragement à son bon ami pour le persuader de poursuivre la rencontre.

Felix's looks to be struggling with the heat, which seems a bit odd considering it's pretty cool now.



Felix actually wanted to quit but Shapovalov said to him: "just try your best, keep going".



What are friends for, right? #USOpen