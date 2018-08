Daniil Medvedev en hausse

Le Russe Daniil Medvedev a progressé de 21 places (36e mondial) au classement de l’ATP publié lundi, alors qu'aucun changement n'est à signaler dans le top 10.

L'espoir Medvedev, 22 ans, profite de sa victoire dimanche au tournoi ATP 250 de Winston-Salem (États-Unis) pour atteindre son meilleur classement.

Chez les Canadiens, l’Ontarien Milos Raonic a gagné un échelon et est 24e, tandis que Denis Shapovalov est toujours 28e. Vasek Pospisil, Félix Auger-Aliassime, Peter Polansky et Filip Peliwo sont respectivement 88e, 117e, 119e et 185e.

Le Japonais Kei Nishikori, qui n'a pas joué la semaine dernière à l'instar des membres du top 10, gagne deux places (19e) et fait son retour dans le top 20.

L'Espagnol Rafael Nadal possède toujours une confortable avance en tête du classement de l’ATP, devant Roger Federer et Juan Martin Del Potro. Novak Djokovic reste aux portes du top 5 (sixième).

Classement ATP au 27 août 2018

1. Rafael Nadal (ESP) 10040 pts

2. Roger Federer (SUI) 7080

3. Juan Martín Del Potro (ARG) 5500

4. Alexander Zverev (GER) 4845

5. Kevin Anderson (RSA) 4615

6. Novak Djokovic (SRB) 4445

7. Marin Cilic (CRO) 4445

8. Grigor Dimitrov (BUL) 3790

9. Dominic Thiem (AUT) 3485

10. David Goffin (BEL) 3435

11. John Isner (USA) 3200

12. Pablo Carreño (ESP) 2425

13. Diego Schwartzman (ARG) 2380

14. Fabio Fognini (ITA) 2190

15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2042

16. Kyle Edmund (GBR) 1935

17. Lucas Pouille (FRA) 1915

18. Jack Sock (USA) 1815

19. Kei Nishikori (JPN) 1755 (+2)

20. Borna Coric (CRO) 1735

...

25. Richard Gasquet (FRA) 1535 (+1)

29. Adrian Mannarino (FRA) 1365

39. Gaël Monfils (FRA) 1115 (-1)

40. Gilles Simon (FRA) 1080 (-1)

46. Jérémy Chardy (FRA) 1040 (-2)

56. Benoît Paire (FRA) 955 (-1)

60. Julien Benneteau (FRA) 891 (-2)

65. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 830 (-1)

75. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 764 (-1)