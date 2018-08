Ce jeune homme saisit sa chance de briller!

Un jeune garçon qui devait prendre part au coup d’envoi protocolaire d’un match de Ligue 1 française de soccer à Marseille a décidé de saisir sa chance de briller.

Ne se contentant pas de toucher au ballon, le partisan s’est élancé vers le but pour marquer. S’en est suivie une célébration remplie de panache effectuée sous les acclamations de la foule.

This young fan was only supposed to take the ceremonial kick-off in Marseille...



Instead, he ran the length of the pitch, scored a goal and celebrated in style. pic.twitter.com/Kny4Suc2Sn