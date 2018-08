Asnnel Robo, Alexandre Gravel-Vermet et Vincent Breton-Robert honorés

Le porteur de ballon Asnnel Robo, le demi défensif Alexandre Gravel-Vermet et le spécialiste des retours de botté Vincent Breton-Robert ont été nommés lundi étudiants-athlètes de la semaine dans le football universitaire par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Choisi en attaque, Robo a marqué l’unique touché offensif des Carabins de l’Université de Montréal dans une victoire de 33-0 sur les Redmen de McGill, vendredi. Il a capté une courte passe de Gabriel Archambault et a décollé vers la zone des buts, qui se trouvait 69 verges plus loin.

Pour sa part, Gravel-Vermet s’est souligné en défensive avec 4,5 plaqués, un sac du quart et un échappé provoqué. Le demi défensif du Vert & Or de Sherbrooke a aidé les siens à ne pas accorder de touché offensif au Rouge et Or de l’Université Laval dans une défaite de 14-1.

Finalement, à son premier match en carrière chez le Rouge et Or, Breton-Robert s'est démarqué au sein des unités spéciales. Il a marqué un touché sur une course d'après-botté de 72 verges et accumulé 116 verges lors de ses huit retours, ajoutant 63 verges en 10 portées.