À 5 pieds et 5 pouces, Frédéryck Janvier fait sa place

L’Océanic de Rimouski alignera l’un des plus petits joueurs de l’histoire de LHJMQ. À 5 pieds et 5 pouces, Frédéryck Janvier a bravé tous les préjugés entretenus envers lui dans les dernières années pour finalement faire son chemin vers le circuit Courteau.

Depuis son arrivée dans le Bas-Saint-Laurent, l’attaquant de 15 ans ne cesse d’impressionner en démontrant ses qualités de guerrier depuis le début du camp d’entraînement.

Malgré ses 160 livres, le produit des Panthères de l’école Marie-de-l’Incarnation U18 de Montréal (LHPS) marque des buts et n’hésite pas à distribuer les mises en échec, tout en se mêlant constamment à la circulation lourde.

Ses performances plus qu’encourageantes lui ont finalement valu un poste régulier dans l’alignement final de l’Océanic pour 2018-2019.

«Il a été une belle surprise», soutient le directeur-gérant et entraîneur-chef, Serge Beausoleil. «Il va devoir continuer de batailler pour être de l’alignement. On ne prévoyait pas avoir de 16 ans, mais il a été une très belle surprise pour un choix de 9e ronde. C’est un gars de petite stature qui joue comme un gros».

Un autre joueur de 16 ans s’est finalement déniché un casier dans le vestiaire du Colisée Financière Sun Life. Né en Allemagne, Cole Cormier possède lui aussi un gabarit atypique à 5’09’’ et 164 livres.

«On savait qu’il était bon. Rick Melançon (recruteur de l’Océanic) nous disait énormément de bien de son intelligence sur la glace. Cormier et Janvier sont deux gars extrêmement intéressants pour la suite des choses. Ils vont pousser dans le dos des vétérans», estime Beausoleil.

Pagliarulo préféré à Audet

Devant le filet, l’Océanic fera finalement confiance à Carmine-Anthony Pagliarulo pour seconder Colten Ellis. Au fil d’arrivée, le gardien de 18 ans a finalement gagné la course contre le Rimouskois Raphaël Audet.

«Raphaël a fait un très bon camp. Pagliarulo a été coupé à son premier et à son deuxième camp. Il est venu nous aider l’an dernier et il a extrêmement bien fait. À 18 ans, il est là où il doit être. Raphaël va travailler au niveau collégial avec Stéphane Fiset (entraîneur des Filons du Cégep de Thetford). Il a un très beau potentiel de développement et il touche au junior majeur, mais on a préféré y aller avec Pagliarulo. C’est une infime différence qui a fait qu’on a choisi l’un par rapport à l’autre», explique Serge Beausoleil.

Salda n’est toujours pas à Rimouski

La présence du défenseur Radim Salda demeure nébuleuse chez l’Océanic.

Acquis des Sea Dogs de Saint-Jean, le Tchèque n’a toujours pas mis les pieds à Rimouski, mais son pays pourrait finalement lui permettre d’évoluer au Canada après sa participation au camp des recrues du Lightning de Tampa Bay.

Pour l’instant, Salda ne fait pas partie de la liste de 25 joueurs dévoilée par l’organisation, lundi. Beausoleil indique toutefois que d’autres mouvements de personnel pourraient survenir à court terme.