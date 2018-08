Zack Greinke se charge des Mariners

Le lanceur Zack Greinke a été dominant sur la butte et les Diamondbacks de l’Arizona ont battu les Mariners de Seattle 5-2, dimanche, au Chase Field.

Greinke (13-8) a œuvré pendant six manches et deux tiers et l’unique point qui a été marqué pendant qu’il était sur le monticule n’était pas mérité. En tout, il a accordé cinq coups sûrs, deux buts sur balles et il a retiré six frappeurs sur des prises.

Le releveur Brad Boxberger a obtenu son 29e sauvetage dans cette victoire.

Le joueur de premier but des Diamondbacks Paul Goldschmidt a frappé l’unique longue balle de cette rencontre.

Dans le camp des perdants, le lanceur Mike Leake (8-8) a accordé cinq points sur sept coups sûrs en six manches de boulot. Il également passé six cogneurs dans la mitaine.