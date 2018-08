Une amorce épouvantable

TORONTO - «Ç’a été épouvantable, il n’y a pas d’autre façon de le dire.»

Evan Bush a parfaitement résumé le début de match de l’Impact qui a mis trente minutes pour suivre le rythme du Toronto FC. Mais il était déjà trop tard.

«On aurait dit qu’on se cachait du match et après avoir accordé trois buts, il n’y a pas de façon de revenir à moins qu’ils nous donnent le match», a indiqué le gardien.

C’est tout de même étonnant de constater que les joueurs de l’Impact aient été incapables d’attaquer ce match en lion malgré son importance.

Trop mous

«On est rentrés dans le match trop mou, a soutenu Samuel Piette. Quand tu prends trois buts en trente minutes, c’est dur de revenir.

«Ce n’était pas l’envie qui manquait, c’est juste qu’on a peut-être été surpris, trop spectateurs et on n’était pas sur la même longueur d’onde», a expliqué Piette.

Daniel Lovitz croit par ailleurs que le but rapide de Sebastian Giovinco a déstabilisé une équipe qui était déjà fragile.

«On a très mal réagi après leur but, on a eu des occasions par la suite.»

Piège

Evan Bush estime que ses coéquipiers et lui sont possiblement tombés dans le piège de sous-estimer l’adversaire parce qu’il était plus bas au classement.

«On est peut-être tombé dans le piège de regarder le classement. Toronto est l’une des meilleures équipes de la ligue, peu importe le nombre de points qu’ils ont.»

Le gardien a rappelé que ce n’est pas la première fois que ça se produit. C’est arrivé pas plus tard que la semaine passée contre le Fire de Chicago.

«On a failli se faire prendre la semaine passée et on s’en est sorti à la dernière minute et cette fois-ci, on s’est fait prendre.»