Un podium tout québécois à Mosport

Parti de la troisième position sur la grille de départ, Alexandre Tagliani a pris la tête au 30e tour pour ne plus jamais la quitter lors de la 10e étape de la série NASCAR Pinty’s disputée dimanche au circuit de Mosport.

Le vétéran pilote de Lachenaie a orchestré un autre podium québécois quand il a devancé Kevin Lacroix et Louis-Philippe Dumoulin au fil d’arrivée.

Tagliani signe ainsi la huitième victoire de sa carrière dans la série canadienne et sa deuxième consécutive sur un circuit routier après son succès au Grand Prix de Trois-Rivières.

«Oui, la course a été difficile, plus que je l’avais imaginé, a déclaré le vainqueur d’entrée de jeu. Nous nous sommes bien bagarrés Andrew Ranger et moi en début d’épreuve. Je voulais le dépasser pour mener au moins un tour et inscrire un point supplémentaire au championnat. Ce que j’ai fait.»

«Après la relance où j’ai pris la première place, je devais contrôler le rythme de la course, éviter les erreurs et ne pas laisser d’ouvertures à Kevin et à Louis-Philippe derrière moi. Vers la fin, honnêtement, je n’ai pas été inquiété.»

«Mosport nous devait au moins quatre victoires, cette fois, nous nous sommes enfin rachetés. Elle survient au bon moment. Le championnat n’est pas terminé, croyez-moi. On met de la pression sur Louis-Philippe et la fin de saison sera palpitante.»

Lacroix n’a pas écouté papa

Interrompue par plusieurs drapeaux jaunes, l’épreuve de 51 tours aura été marquée par des débats parfois musclés sans toutefois augmenter, fort heureusement, le niveau d’animosité parmi les principaux belligérants. Après sa déception des deux dernières courses, Lacroix aura été l’un des grands animateurs de l’épreuve, lui qui s’était élancé de la 15e position sur la grille de départ.

«On veut toujours gagner, mais bon, c’est certain que cette deuxième place fait du bien, a expliqué le pilote de Saint-Eustache après sa brillante remontée. Surtout que je partais de très loin. Mais je ne cacherai pas que j’ai craint un autre abandon.»

Lacroix avait été trahi par son moteur la veille lors de la seule séance libre. Ses mécaniciens ont dû le remplacer pour la course.

«Au 12e tour, j’ai commencé à sentir une vibration dans la voiture, a-t-il expliqué, et j’ai cru que j’allais être encore victime d’un bris de moteur. J’ai avisé mon père sur les ondes radio et il m’a demandé de rentrer dans les puits à deux reprises. Mais j’ai refusé. J’ose croire que j’ai pris la bonne décision puisque la voiture a tenu le coup jusqu’à la fin.»

«Honnêtement, sans cette inquiétude, j’aurais peut-être tenté un dépassement à l’endroit de Tagliani, jusqu’à ce que je constate que le moteur commençait à manquer de puissance. J’ai su résister à Dumoulin derrière moi, c’est le mieux que je pouvais faire. Je n’avais plus les moyens d’attaquer.»

«Merci à mon frère»

Dumoulin, lui, ne pouvait cacher sa joie à l’issue de sa course, même s’il souhaitait évidemment la gagner.

«Notre objectif de pilote, c’est de rouler en avant et de tenter de remporter des victoires, a-t-il rappelé. Mais dans l’état actuel, il faut aussi penser au championnat et éviter de prendre des risques inutiles.»

Le pilote de Trois-Rivières fait une excellente opération puisqu’il accentue son avance au classement cumulatif avec une récolte de 418 points, et ce, avec seulement trois courses au calendrier, toutes sur ovales.

Dumoulin convoite un deuxième titre au pays, après avoir été couronné champion en 2014.

«Je me suis dit qu’il valait mieux être patient, a-t-il raconté. Je voyais que Kevin [Lacroix] tenait son bout pour défendre sa deuxième place. Je suis très satisfait du résultat. Je veux aussi dire merci à mon frère qui a été d’une aide précieuse lors des relances en fin de course.»

Une autre solide prestation de Jean-François lui a valu le quatrième rang, tout juste derrière son frère cadet.

Dommage pour Ranger et Camirand

Andrew Ranger et Marc-Antoine Camirand auront été, par ailleurs, deux des grands perdants de cette épreuve en raison d’ennuis mécaniques.

Privé de sa servodirection dès le 27e tour, le pilote de Granby n’a eu d’autre choix que de rentrer dans les puits. Il en est ressorti quelques instants plus tard sans pouvoir réparer les dégâts. De la 18e place, il s’est hissé au 8e rang en fin de parcours.

«J’ai mal aux avant-bras, s’est exclamé Ranger. Piloter ces bolides sans servodirection est très éprouvant. C’est dommage, car nous avions une victoire pour gagner. Ça fait quatre fois cette année qu’on a le même problème.»

Ranger a animé le début de course avec son éternel rival Tagliani, mais la mécanique l’a encore rattrapé.

Camirand était lui aussi un candidat à une place sur le podium, mais une surchauffe de moteur l’a contraint à l’abandon au 34e tour.

«Ça fait mal, très mal, a reconnu le pilote de Saint-Léonard-d’Aston, victime d’ennuis de moteur pour une deuxième course consécutive. Mais on n’a pas eu le choix de rentrer pour de bon avant d’endommager davantage le moteur.»

«Nous n’avions probablement pas une voiture pour gagner, a-t-il affirmé, mais la deuxième ou la troisième place étaient à notre portée.»

Parmi les autres Québécois, Donald Theetge et Simon Dion-Viens ont terminé aux 10e et 11e rangs respectivement.