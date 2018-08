Un manque d’intensité et d’envie

L’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, n’a pas l’habitude de prendre de détours pour analyser la performance de son équipe et il a été fidèle à ses habitudes, samedi soir, à la suite du revers de 3-1 de ses hommes contre le Toronto FC, au BMO Field.

«Je crois que la première demie a été trop pauvre défensivement, aussi dans l'envie, a-t-il indiqué. On n'a pas eu l'impression qu'on était capable d'élever notre intensité quand on n'avait pas le ballon. À partir de là, on s'est mis en danger très rapidement.»

En effet. Après environ une demi-heure de jeu, les Torontois menaient déjà 3-0. Alejandro Silva a répondu quelques minutes plus tard pour l’Impact en marquant un très beau but, mais par la suite, un manque d’opportunisme de Montréal couplé à une bonne gestion du match du TFC ont fait en sorte que le score n’a pas bougé jusqu’au sifflet final.

«On a eu beaucoup d'occasions, de situations, on a réussi à se les créer et de l'autre côté je pense qu'il nous a manqué un brin d'agressivité, un brin de méchanceté, parce pour marquer des buts, il faut vraiment avoir un désir important de le faire», a expliqué l’entraîneur.

«Eux ont été très efficaces, très opportunistes, a observé Garde. Nous, offensivement, on ne l'a pas été, mais je maintiens que ce n'est pas offensivement qu'on a perdu le match. C'est collectivement, défensivement, dans l'intensité et dans l'envie de défendre qu'on a été battus.»

L’entraîneur a aussi expliqué pourquoi il avait préféré amorcer le match avec Ignacio Piatti, un ailier naturel, au poste d’attaquant plutôt que d’y désigner Quincy Amarikwa, qui a bien paru lors de ses quelques apparitions avec l’équipe depuis son acquisition plus tôt ce mois-ci.

«J'ai discuté avec Quincy comme je discute avec tous mes joueurs pour prendre des décisions qui sont cohérentes avec ce qu'eux ressentent et c'était la meilleure décision aujourd'hui de ne pas faire encore débuter Quincy, qui a très, très peu de matchs dans les jambes, a-t-il indiqué. Ceci étant, à la mi-temps, il fallait changer des choses et ce n'était pas une sanction vis-à-vis de Ken (Krolicki), j'aurais pu en sortir d'autres: il fallait faire quelque chose.»

