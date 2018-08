Troy Tulowitzki confirme les dires de John Gibbons

Le joueur d’arrêt-court des Blue Jays de Toronto Troy Tulowitzki a fait une croix sur la saison 2018, a-t-il confirmé dimanche, quelques heures avant le match contre les Phillies de Philadelphie.

L’homme de 33 ans a corroboré les dires de son gérant John Gibbons, qui avait mentionné samedi qu’il ne s’attendait pas à le voir sur le terrain d’ici la fin du calendrier régulier. L’ancien des Rockies du Colorado s’attend à revenir en pleine forme au camp d’entraînement et souhaite demeurer à l'inter. Durant son absence, les Jays ont surtout utilisé Lourdes Gurriel fils et Aledmys Diaz à cette position.

«Je dis seulement que je suis un joueur d’arrêt-court. Si quelqu’un est meilleur que moi, je ferai mes bagages et je retournerai chez moi, a-t-il dit au réseau Sportsnet. Je pense amener davantage que ce que vous voyez et ça fait partie du baseball. Il y a des choses qui se déroulent en coulisses. Ce sont des trucs que j’essaie de faire pour aider mes coéquipiers. J’assume du leadership en tant qu’athlète d’expérience et ça ne devrait pas passer inaperçu.»

Tulowitzki a subi une blessure ligamentaire à la cheville en tentant de rejoindre le premier coussin sur une balle frappée à l’avant-champ durant le match du 28 juillet 2017 face aux Angels de Los Angeles. Il a été opéré le printemps passé pour faire retirer des fragments d’os aux deux pieds. Depuis ce temps, son nom demeure sur la liste des éclopés pour 60 jours.