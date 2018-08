Sean Manaea a mal à une épaule

Le lanceur des Athletics d’Oakland Sean Manaea sera momentanément à l’écart du jeu, puisque son nom a été placé sur la liste des blessés pour 10 jours, dimanche.

Ayant totalisé seulement neuf manches au cours de ses deux derniers départs, Manaea est touché à l’épaule gauche. Il a conservé un dossier de 12-9 et une moyenne de points mérités de 3,59 cette saison. En 160 manches et deux tiers, il a accordé 32 buts sur balles et réalisé 108 retraits sur des prises.

La formation californienne a rappelé le releveur Emilio Pagan de sa filiale AAA de Nashville pour combler le poste vacant.