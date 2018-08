«On peut connaître une très belle saison» - Patrick Roy

Un bris mécanique à l’autocar des Remparts a forcé l’annulation du match préparatoire face au Drakkar à Baie-Comeau, dimanche, si bien que Patrick Roy en a profité pour effectuer les derniers retranchements et confirmer ce à quoi ressemblera, en majeure partie, la formation pour le premier match de la saison le 22 septembre prochain.

Même s’ils compteront sur plusieurs jeunes, l’entraîneur a bon espoir que son équipe pourra tirer son épingle du jeu.

Les Diables rouges ont annoncé aux gardiens Philippe Bond et Kevyn Brassard, aux attaquants Tristan Gagné, Émile Hégarty-Aubin et Daryk Plouffe-Dubé ainsi qu’aux défenseurs Marc-Olivier Alain, Édouard Cournoyer et Maxime Lavoie qu’ils étaient retranchés. L’attaquant Thomas Caron avait quant à lui décidé de quitter vendredi.

C’est donc dire qu’il reste quatorze attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens de but avec l’équipe.

«On a un bon mix entre les jeunes et les vétérans, et c’est ce qui me permet de croire qu’on peut connaître une très belle saison», a résumé Roy.

«Ce que j’aime beaucoup depuis le début, c’est comment les gars sont réceptifs et j’adore l’éthique de travail, a-t-il ajouté. Du côté de la structure, on est croches. On n’est pas où j’aimerais qu’on soit, mais on va travailler fort là-dessus.

«C’est ce qui m’encourage. On n’a pas affronté des équipes complètes et nous ne l’étions pas non plus, mais dans les matchs qu’on a joués, l’effort et l’intensité ont compensé le manque de structure qu’on veut établir.»

Baribeau fixé jeudi

La situation des gardiens pourrait changer rapidement. En ce moment, Dereck Baribeau, Anthony Morrone et Marc-Antoine Bérubé-Jalbert figurent sur l’alignement officiel de l’équipe, mais le dernier y est surtout en tant que police d’assurance.

Baribeau passera un examen d’imagerie par résonance magnétique jeudi afin d’en savoir plus sur l’état de sa hanche. Bérubé-Jalbert demeurera donc dans le giron de l’équipe tant que Baribeau ne sera pas de retour à 100 %.

Quant aux joueurs de 20 ans, l’attaquant Gregor MacLeod ainsi que les défenseurs Sam Dunn, Benjamin Gagné et Étienne Verrette sont toujours à Québec, et Roy ne ressent pas le besoin de régler le dossier rapidement.

«On a eu des discussions avec certaines équipes, mais on n’a pas reçu d’offres qui en valaient la peine. On va commencer avec quatre joueurs de 20 ans, mais mon plan serait peut-être d’utiliser trois défenseurs de 20 ans pour permettre à nos jeunes défenseurs de se développer.»

Effectivement, la brigade défensive québécoise comptera sur plusieurs vertes recrues. Les Nicolas Savoie (16 ans), Félix-Olivier Chouinard, Dylan Schives et Félix Tremblay (17 ans) en seront à leurs premiers balbutiements dans la LHJMQ tandis que Braeden Virtue, 17 ans également, entamera sa deuxième saison dans le circuit.

Un attaquant dans la mire

À l’attaque, l’équipe comptera sur un noyau un peu plus expérimenté avec dix joueurs de retour de l’an dernier. Même si son alignement commence à prendre forme, il n’est pas définitif.

Les équipes peuvent encore négocier jusqu’à lundi matin 10h et Patrick Roy demeurera à l’écoute jusqu’à la dernière minute, notamment afin d’obtenir un attaquant pouvant évoluer sur l’un de ses trois premiers trios.

«C’est le morceau que j’aimerais ajouter», a-t-il mentionné.

Roy choisira le capitaine

Contrairement aux dernières années, sous Philippe Boucher, Patrick Roy ne tiendra pas de vote pour déterminer qui sera son capitaine et ceux qui agiront à titre d’assistants. C’est lui qui prendra la décision finale.

«J’ai une bonne idée de ce que je veux faire. Cette année, je vais choisir, et la raison est fort simple : ils sont le pont entre les joueurs et moi et je vais y aller avec les joueurs avec qui je me sens à l’aise d’échanger et dont je sais qu’ils transmettront bien le message dans le vestiaire», a-t-il mentionné, ajoutant que le capitaine sera l’un des quatre joueurs de 20 ans toujours au camp d’entraînement.

Sergeev a suspris

L’un des points positifs du camp d’entraînement aura été la tenue du nouveau russe de l’équipe Aleksei Sergeev. En deux parties préparatoires, l’attaquant de 18 ans a récolté six points, dont cinq mentions d’aide, et la chimie avec Philipp Kurashev a été instantanée.

«Je ne m’attendais pas à ce que ça aille si vite pour Sergeev. Je m’attendais à ce qu’il y ait une période d’adaptation. Lors des deux derniers matchs hors-concours toutefois, Kurashev ne sera pas là [il sera au camp des Blackhawks de Chicago], donc j’ai hâte de voir comment il va se comporter», a mentionné Roy, qui aimerait jumeler Matthew Grouchy à ce duo.

Alain victime de la profondeur

Marc-Olivier Alain est le seul joueur ayant porté l’uniforme des Remparts de Québec la saison dernière à avoir subi le couperet dimanche. Patrick Roy n’a d’ailleurs pas caché qu’il a été difficile pour lui de retrancher ce natif de la Vieille Capitale qui avait disputé vingt matchs avec l’équipe l’année dernière.

«C’est pas facile, mais on a tellement de bons jeunes défenseurs, et le développement va passer par les autres. Sincèrement, ils ont tous très bien joué. On se considère chanceux d’avoir neuf défenseurs qu’on considère capables de jouer. Dans mes dix années avec les Remparts, ça me rappelle l’année où on avait amené Marc-Édouard Vlasic, Andrew Andricopoulos, Joey Ryan et Adam Blanchette.»