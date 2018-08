L’offensive des Cardinals s’éclate au Colorado

Les frappeurs des Cardinals de St. Louis se sont amusés comme des petits fous, dimanche, dans une victoire de 12-3 contre les Rockies, au Colorado.

Sur l’ensemble des cogneurs des Cards, le joueur de premier but Matt Carpenter s’est démarqué avec deux points produits, mais surtout avec sa récolte de quatre doubles en cinq apparitions au bâton. Son total de 38 doubles le place à égalité avec deux autres joueurs au quatrième rang du baseball majeur dans cette catégorie.

Le Canadien Tyler O’Neill a été l’unique cogneur à expulser une balle à l’extérieur des limites du terrain.

Le lanceur Austin Gomber (4-0) n’a toujours pas subi la défaite cette saison. Il a permis un point mérité en six manches de boulot et a retiré six frappeurs au bâton.

Pour sa part, le partant des Rockies Tyler Anderson (6-7) n’aura fait que passer dans ce match. Il a été retiré après deux tiers de manche et surtout après avoir accordé six points sur sept coups sûrs.