Les Steelers se méfient des espions

Les Steelers de Pittsburgh ont vraisemblablement pris les grands moyens pour empêcher quelconque membre d’une organisation rivale de les voir peaufiner leur stratégie, car ils ont érigé un immense mur en plastique pour masquer la vue sur leur terrain d’entraînement.

Des bâches ont été placées sur deux étages durant les derniers jours, ce qui n’a pas manqué de faire jaser les journalistes présents au complexe de l’équipe. Questionné à ce sujet, l’instructeur-chef Mike Tomlin s’est montré évasif au départ.

«Je vais garder ça en quelque sorte mystique, a-t-il dit en riant, par le biais de propos diffusés sur le site du magazine "Sports Illustrated". Je vous laisserai faire des hypothèses quant à son origine et à son utilisation. Plus tard, j’en parlerai davantage.»

Toutefois, Tomlin a dévoilé un peu plus son jeu dans les minutes suivantes, sans trop de conviction.

«Vous savez comment ça se passe maintenant. Cette époque est intéressante, entre autres avec ses drones. Nous ferons le nécessaire pour nous préparer et être prêt à jouer, et ce, de façon juste et compétitive.»

Les Steelers amorceront la campagne en visitant les Browns de Cleveland le 9 septembre.