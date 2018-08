Les regrets de l'Impact

Au cours d’une saison, il y a des matchs qu’une équipe peut regarder avec regrets et c’est ce qui risque d’arriver à l’Impact au moment du bilan de fin de saison en repensant à ce revers de 3 à 1 contre le Toronto FC.

En amorçant très mollement une rencontre pourtant très importante, l’Impact a creusé sa propre tombe et s’est compliqué la vie.

Il a d’une part laissé filer trois précieux points qui auraient pu lui permettre de distancer un peu le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, défait par Philadelphie samedi soir.

Mais surtout, il a redonné espoir aux Torontois, qui se retrouvent maintenant à six points de l’Impact et de la sixième position plutôt qu’à douze. Oui, c’était un proverbial match de six points.

Rien n’est toutefois perdu puisque le Bleu-blanc-noir va affronter d’ici la fin de la saison toutes les équipes qui sont aussi impliquées dans la course aux séries. Il a encore son destin entre ses mains. Mais pour combien de temps?

Tournant

Cette rencontre pourrait devenir un tournant pour ce qu’il reste de la saison de l’équipe.

Est-ce que l’équipe va le prendre comme un coup de pied au derrière et se retrousser les manches pour les sept dernières parties de la saison ou va-t-elle s’affaisser?

Disons que la tendance n’est pas rassurante. Après l’embellie de cinq victoires en six matchs, le Bleu-blanc-noir n’a remporté qu’une victoire en six rencontres (1-2-3).

Comme le disait Rémi Garde après la rencontre, son équipe a encore du temps pour se remettre à l’endroit, mais on n’a pas beaucoup de temps.

Manque de chien

Ce qui déçoit le plus dans cette rencontre, c’est le manque de mordant affiché par l’équipe, ou le manque de chien, pour être plus cru.

«Il nous a manqué un brin d’agressivité, de méchanceté», a reconnu Garde.

«On doit revenir à une simplicité et à des valeurs qui ont fait qu’on a pu gagner des matchs il y a deux mois en arrière.»

Autre facteur inquiétant, la brigade défensive a été défaillante sur les trois buts des locaux. C’est pourtant censé être la force de l’équipe.

«On a raté défensivement au niveau de l’intensité. Être menés 3 à 0 au bout de 30 minutes, ce n’est pas du tout ce qu’on attendait», a reconnu Garde.

Décisions surprenantes

Rémi Garde, qui a bien renversé la vapeur en juin, n’est cependant pas au-dessus de tout soupçon sur ce coup-ci.

On se questionne d’abord sur sa décision d’aligner Ignacio Piatti comme attaquant et Saphir Taïder dans le couloir gauche.

Chaque fois que Nacho a joué comme avant-centre, ç’a frisé la catastrophe et cette fois n’a pas faite exception. Peu mordant dans ses courses, Piatti a tendance à essayer de tout faire tout seul quand il est en pointe. Il a connu son pire match depuis des années.

Taïder a pour sa part paru étouffé et hors de son élément. Quincy Amarikwa a amorcé la seconde demie au poste d’attaquant, mais le mal était déjà fait.

Garde a expliqué qu’Amarikwa avait joué peu de matchs et que ce n’était pas une bonne idée de lui faire amorcer la rencontre. C’est une explication qui se défend.

Par ailleurs, il a retiré Alejandro Silva tôt en seconde demie alors qu’il était le meilleur joueur des siens et n’était pas blessé. Là, l’explication a été un peu moins convaincante.

Jackson absent

Anthony Jackson-Hamel n’a pas fait le voyage à Toronto, même si jeudi Rémi Garde mentionnait que l’attaquant de Québec était remis de sa blessure à la cuisse et qu’il pourrait être une option pour ce match.

Rappelons que le nom de Jackson-Hamel s’est retrouvé au centre de rumeurs de transfert vers le Stade Brestois, qui évolue en Ligue 2.

Ennuyé à répétition par des blessures aux ischio-jambiers, l’attaquant de 25 ans n’a pas été en mesure de reproduire cette année la bonne saison qu’il a connue l’an passé alors qu’il avait inscrit 9 buts et 4 passes en 21 matchs.

Cette saison, il a été incapable de profiter des déboires de Matteo Mancosu et n’a produit que 2 buts en 15 rencontres.