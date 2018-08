Les Braves blanchissent les Marlins

La brigade de lanceurs des Braves d’Atlanta a dominé les frappeurs des Marlins de Miami et la formation de la Georgie l’a emporté par la marque de 4-0, dimanche, au Marlins Park.

L’artilleur Kevin Gausman (9-9) a hérité de la victoire, ayant œuvré pendant cinq manches et accordé seulement un coup sûr et un but sur balles. Il a aussi passé cinq frappeurs dans la mitaine.

Quatre releveurs ont poursuivi le travail de Gausman et n’ont concédé qu’un autre coup sûr.

En attaque, Ender Inciarte et Tyler Flowers ont produit chacun un point. Les deux autres points des Braves ont été le résultat d’erreurs en défensive.

Dans le camp des Marlins, Pablo Lopez (2-4) a encaissé la défaite. Il a permis le premier point du match et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail. Le partant a également distribué cinq passes gratuites.