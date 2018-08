Justin Verlander se fait jouer un «vilain» tour

Le lanceur des Astros de Houston Justin Verlander a eu droit à toute une surprise de la part d’un restaurant de Beverly Hills qui lui a réclamé plus d'un million $ pour un simple repas, vendredi.

Ayant toujours à la mémoire la défaite des Dodgers de Los Angeles aux mains de Verlander et des Astros en Série mondiale 2017, le gérant du Cabana Cafe a ajouté des frais de 1 million $ à la facture du lanceur et de son ami, l’ancien joueur de tennis professionnel Mardy Fish.

Le magazine «Sports Illustrated» a d’ailleurs diffusé une photo de l’addition sur son site internet : voulant faire un peu d’humour, le responsable de l’établissement situé dans un hôtel a ajouté la mention «Divers» accompagné des mots «Dodger Killer» sur la facture de 1 095 198,20 $ remise à son client.

