Josh Donaldson nie être sur son départ

Le joueur de troisième but des Blue Jays de Toronto Josh Donaldson a tenté de calmer le jeu, dimanche, après que les journalistes eurent remarqué son casier vide à l’intérieur du vestiaire de son équipe.

La veille, les médias avaient évoqué la possibilité d’un échange impliquant l’athlète de 32 ans, d’autant plus que la date limite des transactions avec ballottage dans le baseball majeur est fixée à vendredi. Toutefois, le quotidien «USA Today Sports» a précisé que Donaldson allait plutôt amorcer un processus de rééducation d’ici 48 heures. Le principal concerné n’a pas disputé une rencontre depuis le 28 mai à cause de blessures au mollet et son nom est sur la liste des éclopés de 60 jours.

«Je veux jouer bientôt et je vais m’assurer de tout faire le nécessaire pour y arriver. Donc, j’ai demandé aux membres du personnel [des Jays] de vider mon casier», a déclaré le vétéran au réseau TSN.

Cette saison, il a conservé une moyenne au bâton de ,234, totalisant cinq circuits et 16 points produits.