Jason Kipnis et les Indians s’amusent contre les Royals

Jason Kipnis a produit quatre points et les Indians de Cleveland ont facilement battu les Royals de Kansas City 12-5, dimanche, au Kauffman Stadium.

Le joueur de deuxième but a d’abord permis à Yonder Alonso de fouler le marbre en quatrième manche avec un simple. Il a ajouté un autre point produit avec un double en septième et a complété sa journée de travail avec un circuit intérieur, lors de la manche ultime. Sur les deux dernières frappes de Kipnis, Melky Cabrera a touché la plaque.

Shane Bieber (8-2) a récolté la victoire, lui qui a œuvré pendant cinq manches et un tiers. Il a accordé quatre points sur six coups sûrs et passé sept adversaires dans la mitaine.

Son vis-à-vis Jorge Lopez (0-4) a permis cinq points sur cinq coups sûrs et trois buts sur balles en seulement quatre manches sur la butte.