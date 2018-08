Eric Decker à la retraite

Le receveur de passes de la NFL Eric Decker a annoncé sa retraite du football professionnel, dimanche, mettant fin à une carrière de huit saisons.

L’athlète de 31 ans avait accepté un contrat des Patriots de la Nouvelle-Angleterre il y a quelques semaines, mais il n’avait vraisemblablement pas convaincu ceux-ci de lui accorder un poste en prévision de la saison 2018. Durant le calendrier préparatoire, il a capté seulement deux ballons pour des gains de 12 verges.

«Mon rêve d’enfance était de jouer au football et je suis très chanceux d’avoir eu la chance de voir cela se réaliser, a-t-il écrit sur son compte Instagram. J’ai joué avec des coéquipiers extrêmement talentueux et vaillants, en plus de côtoyer d’excellents entraîneurs et membres du personnel. [...] Il est temps pour moi de me retirer et d’entamer un nouveau chapitre de ma vie.»

En 2017, Decker a amassé 563 verges et un touché en 54 réceptions avec les Titans du Tennessee. À vie, celui ayant aussi évolué pour les Broncos de Denver et les Jets de New York a totalisé 5816 verges et 53 majeurs par la passe.