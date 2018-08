Dortmund prend la tête du classement allemand

Dortmund a donné le ton de la saison en Bundesliga en écrasant Leipzig 4-1 dimanche après avoir été mené et prend la tête à la différence de buts devant le Bayern Munich, vainqueur de Hoffenheim 3-1 vendredi lors de la 1re journée.

Mené à domicile après 30 secondes de jeu, le Borussia a brillamment réagi et affiché, sinon ses ambitions, au moins son bel état d'esprit. L'ancien Parisien Jean-Kevin Augustin avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs dès la première action du match.

Mais Dortmund, avec une équipe en construction, n'a pas paniqué et a fait preuve de rigueur pour renverser totalement la vapeur en une mi-temps. Dahoud a égalisé d'une tête (21e) avant que Sabitzer ne dévie dans son propre but un coup-franc de Reus (40e). Trois minutes plus tard, le Belge Axel Witsel inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs, d'une magnifique bicyclette dans la surface.

Leipzig a ensuite été plus consistant en seconde période mais c'est Dortmund qui a enfoncé le clou dans le temps additionnel par Marco Reus (90+1).

Le gardien des Noir et Jaune Roman Bürki a fait le reste, en réussissant plusieurs parades de classe, notamment face à Augustin (28e), Klostermann (50e) et Werner (85e).

Après les départs de plusieurs joueurs clés, dont l'emblématique buteur Aubameyang l'hiver dernier, Dortmund a été actif sur le marché des transferts. La recrue la plus en vue est l'international belge Axel Witsel. Mais la défense centrale a également été totalement renouvelée, avec les arrivées du Français Abdou Diallo (ex-Mayence) et du Suisse Manuel Akanji (ex-Bâle).