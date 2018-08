Une victoire et une page d’histoire pour Brooke M. Henderson

L’Ontarienne Brooke M. Henderson est devenue dimanche à Regina la deuxième joueuse du pays à remporter l’Omnium de golf féminin du Canada, rejoignant ainsi la Québécoise Jocelyne Bourassa dans l’histoire du golf national.

Ayant obtenu son septième gain à vie au sein de la LPGA, Henderson a remis une carte de 65, sept coups sous la normale, durant sa dernière ronde. Elle a conclu avec un cumulatif de 267 (-21) et une priorité de quatre coups sur l’Américaine Angel Yin (68).

Au total, quatre Canadiens ont gagné un tournoi de la PGA ou de la LPGA sur leurs terres. Le dernier qui avait accompli l’exploit était Mike Weir au Championnat Air Canada en 1999. Pour sa part, Bourassa avait enlevé les honneurs du tournoi canadien à Montréal en 1973.

Par ailleurs, deux autres golfeuses de l’unifolié prenaient part aux deux rondes de la fin de semaine. Alena Sharp (71) et Anne-Catherine Tanguay (73) ont respectivement conclu aux 36e et 46e à 282 (-6) et 284 (-4).