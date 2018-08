Andrew Luck satisfait de ses performances

Le quart-arrière des Colts d’Indianapolis Andrew Luck est heureux de ses résultats durant les trois matchs hors-concours auxquels il a pris part ce mois-ci.

À l’écart du jeu durant toute la campagne 2017 en raison d’une déchirure à l’épaule droite, le pivot a récolté 204 verges et un touché au cours du calendrier préparatoire, complétant 20 de ses 32 passes et commettant une interception. Luck, qui devrait manquer le dernier duel présaison des siens, a bien fait contre les 49ers de San Francisco, samedi. Il a atteint la cible huit fois en 10 occasions pour 90 verges et un majeur.

«Je me sens très bien, j’ai de bonnes sensations dans mon épaule. Je n’ai jamais été aussi à l’aise, a-t-il dit au réseau ESPN. Je suis en très bon état et solide, mon épaule également. J’étais heureux quand le ballon quittait mes mains. Je vois l’amélioration et je continue de travailler sur cela.»

«Je n’avais pas réellement de questions à son sujet, sauf l’assurance de le voir en bonne condition physique, a ajouté l’entraîneur-chef des Colts, Frank Reich, à propos de Luck. J’ai toujours eu confiance en lui et aux gens qui l’entourent. Et le processus qu’il suit quotidiennement ne fait pas de doute chez moi.»

Indianapolis entamera le calendrier régulier en accueillant les Bengals de Cincinnati le 9 septembre.