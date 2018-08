Wei-Yin Chen sublime contre les Braves

Wei-Yin Chen a passé dix frappeurs dans la mitaine en six manches de travail, samedi soir à Miami, pour permettre aux Marlins de vaincre les Braves d’Atlanta par la marque de 3-1.

Au cours de son passage sur la butte, Chen (5-9) a permis six coups sûrs, un seul pour plus d’un but, soit un double accordé à Ronald Acuna fils et deux buts sur balles. Aucun coureur n’a touché la plaque.

Son vis-à-vis, Anibal Sanchez (6-5) a également été solide au monticule en accordant quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers, mais il a alloué un point lors du sixième tour au bâton de l’équipe locale. Ce fut suffisant pour encaisser le revers.

Il a accordé un triple à Rafael Ortega pour entamer la manche et il est venu marquer sur le ballon-sacrifice de J.T. Relamuto.

Brian Anderson a produit deux points en septième à l’aide de son dixième circuit de la saison.

La timide réplique des Braves est venue du bâton de Dansby Swanson qui a frappé un circuit en neuvième aux dépens de Drew Steckenrider, qui a mérité son deuxième sauvetage de l’année.