Vicky Holland remporte le triathlon international de Montréal

La Britannique Vicky Holland a mis 1 h 59 min 29 s pour rallier l’arrivée du Triathlon international de Montréal et remporter la compétition, samedi au Vieux-Port, tandis que la Canadienne Joanna Brown a conclu la course au pied du podium.

Holland, qui pointe au deuxième rang des Séries mondiales de triathlon, a devancé la meneuse au classement, l’Américaine Katie Zaferes, par 22 secondes. Georgia Taylor-Brown, également de la Grande-Bretagne, est pour sa part montée sur la troisième marche du podium.

De son côté, Joanna Brown a eu fois de plus dû se contenter de la quatrième place, elle qui avait terminé à cette position en 2017.

«C’est un peu décevant [la quatrième position], je voulais vraiment un podium, a indiqué Brown à la fin de son parcours. J’ai pensé à ça toute la semaine, je me disais que l’an passé j’avais fini quatrième et que cette année je voulais un podium, mais je suis contente de ma position. C’était une course vraiment difficile.»

L’Ontarienne a franchi la ligne d’arrivée 16 secondes plus tard que Taylor-Brown.

«J’avais vraiment hâte de venir à Montréal, a-t-elle expliqué dans la langue de Molière. C’est vraiment proche de chez moi et l’an passé j’avais obtenu un très bon résultat. J’adore cette course.»