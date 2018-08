Une ultime chance d’impressionner Patrick Roy

Patrick Roy et le personnel d’entraîneurs des Remparts profiteront d’un dernier match préparatoire, dimanche soir à Baie-Comeau, pour finaliser leur évaluation des joueurs en place, avant de devoir confirmer l’alignement officiel, lundi.

Si cette dernière audition permettra de confirmer ou non l’idée qu’ils se sont faite des joueurs en audition, Roy assure que le «portrait commence à se dessiner pas mal» dans sa tête.

Avec 33 joueurs toujours au camp, Roy a l’intention de conserver 24 joueurs au-delà de la journée de lundi. Il a ainsi l’intention d’y aller avec 13 attaquants, neuf défenseurs et deux gardiens de but. Les quatre joueurs de 20 ans actuellement avec l’équipe prolongeront d’ailleurs leur séjour pour quelques semaines, comme prévu.

La raison pour laquelle les Remparts décideront d’y aller avec neuf arrières est qu’ils ont été impressionnés par le jeu de plusieurs jeunes défenseurs durant le camp. Le jeune de 16 ans, Nicolas Savoie, a épaté dans les matchs hors-concours et Roy a également apprécié le travail de l’Ontarien de 17 ans, Dylan Schives, qu’il veut continuer de voir avec l’équipe.

«On l’a adoré et on ne veut pas qu’il retourne en Ontario. Un défenseur droitier, mobile, qui bouge bien la rondelle et qui est fiable défensivement, il n’y en a pas beaucoup. Comme je lui ai dit, il n’aura peut-être pas beaucoup de glace en début d’année, mais ce sera à lui de faire sa place.»

Neuf défenseurs donneront également de la marge de manœuvre aux Diables rouges dans l’éventualité où ils décideraient de retrancher l’un des trois arrières de 20 ans, d’ici le début de la campagne.

Congé pour des vétérans

Comme il fallait s’y attendre d’ailleurs, Roy n’enverra que très peu de vétérans dans son alignement à Baie-Comeau, ce soir. Olivier Mathieu, Mikaël Robidoux, Louis-Filip Côté, Jérémy Laframboise, Andrew Coxhead, Braeden Virtue et Pierrick Dubé seront les seuls joueurs qui étaient avec l’équipe l’an dernier à voir de l’action.

Dans le cas de Coxhead, il s’agira d’un premier match préparatoire pour lui cette saison. Il avait été ennuyé par une blessure au poignet durant le camp d’entraînement.

Mais le reste de l’alignement sera composé entièrement de joueurs dont la place n’est pas confirmée à 100 %. Roy, qui a mis beaucoup d’accent sur son système de jeu qui se voulait axé sur l’intensité, au cours des derniers jours, voudra maintenant voir quels jeunes auront le mieux assimilé la façon de jouer qu’il désire inculquer.

«Je m’attends à ce que Baie-Comeau ait un bon alignement, alors ce sera un bon test pour nos joueurs. Ce le sera aussi pour moi, car ça va me permettre de voir ceux qui assimilent notre structure, mais également comment l’adversaire se comporte face à celle-ci.»

Xavier Cormier croit en ses chances

Xavier Cormier a vécu l’expérience de la LHJMQ pour l’espace de trois matchs l’an dernier et il croit avoir sa place avec les Remparts de Québec cette saison. Et à l’écouter parler, il semble que Patrick Roy aussi.

Appelé à commenter le jeu de ce choix de troisième ronde de l’équipe en 2017, le patron hockey des Diables rouges n’a pas hésité à le complimenter.

«Je suis bien content de lui à date. C’est un gars que je vois jouer sur un troisième ou quatrième trio cette saison, dépendamment de son développement, tout comme (Gabriel) Montreuil. Pour nous, le portrait commence à se dessiner», a mentionné Roy.

D’ailleurs le pilote des Remparts a confirmé samedi en fin d’après-midi avoir fait l’acquisition de l’attaquant Brandon Frattaroli des Olympiques de Gatineau en retour d’un choix de 8e ronde en 2019.

Le hockeyeur de 18 ans a passé la majorité de la dernière saison avec les Lions du Lac Saint-Louis au niveau midget AAA où il a amassé 64 points en 35 matchs. Il avait également disputé six parties à Gatineau, amassant trois passes.

En tenant pour acquis que Frattaroli aura une place dans l’alignement, il reste donc sept joueurs d’avant pour deux postes restants.

En plus de Cormier et Montreuil, Spencer Blackwell, Thomas Caron, Tristan Gagné, Émile Hégarty-Aubin et Daryk Plouffe-Dubé sont techniquement toujours avec l’équipe à l’aube des derniers retranchements.

Confiant

Cormier, qui a terminé au neuvième rang des pointeurs de la Ligue midget AAA l’an dernier avec 53 points en 40 matchs avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, en tant que joueur de 16 ans, se dit prêt à passer au prochain niveau.

«L’an dernier, j’ai vu le niveau de jeu de la LHJMQ et j’ai compris ce que c’était. Cet été, j’ai essayé d’améliorer ma vitesse et je pense que ç’a fonctionné. J’ai connu un bon début de camp, mais j’ai eu une baisse de régime par la suite. Toutefois, je pense avoir joué mon meilleur match mercredi. Je vais essayer de continuer comme ça», a-t-il mentionné.

Ce dernier, tout comme Montreuil d’ailleurs, a évolué sous la gouverne de l’adjoint de Patrick Roy, Martin Laperrière, qui dirigeait le Blizzard l’an dernier. Un aspect qui peut jouer à son avantage, croit-il.

«On s’entendait très bien l’an dernier et on a eu une bonne saison. Martin peut être un allié pour moi dans ce camp», a-t-il ajouté.