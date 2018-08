Tiger Woods connaît sa meilleure ronde au New Jersey

Pour la première fois depuis 2015, Tiger Woods a réussi une manche sans boguey, samedi, lors de la troisième ronde du tournoi The Northern Trust, au New Jersey.

Woods a remis une carte de 68 (-3), après avoir joué la normale lors des deux premières rondes.

Campé au 49e rang avec trois autres golfeurs, l’Américain de 42 ans est cependant bien loin du meneur, Bryson DeChambeau, qui a un cumulatif de 197 (-16) après 54 trous.

DeChambeau a joué 63 (-8) et a réalisé neuf oiselets et un seul boguey. Il n’a cependant pas été le golfeur avec la meilleure performance, samedi, puisque son compatriote Keegan Bradley a complété le parcours en 62 coups (-9). Les neuf oiselets de ce dernier lui ont permis de faire un bond de 31 places et d’être bon deuxième, grâce à un cumulatif de 201 (-12).

Pour sa part, le Canadien Adam Hadwin a remis une carte de 68 (-3). Il est toujours dans la course, alors qu’il partage le septième rang avec six adversaires, dont Brooks Koepka.

La sensation de l’heure dans le monde de la PGA a connu une journée difficile. Commençant sa journée à égalité en tête, Koepka a joué 72 (+1).