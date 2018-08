Sabalenka décroche son tout premier titre

L’étoile montante de la WTA Aryna Sabalenka a remporté le premier tournoi de sa carrière, samedi, à New Haven, le dernier rendez-vous avant les Internationaux des États-Unis.

La Bélarussienne de 20 ans, 25e joueuse mondiale, a triomphé de l'Espagnole Carla Suarez Navarro (30e) en deux manches de 6-1 et 6-4 en finale. Celle-ci était diffusée en direct à TVA Sports 2.

Pour Sabalenka, il s’agissait de sa troisième finale de l'année, après Lugano (terre battue) en avril et Eastbourne (gazon) en juin.

Grâce à ce succès, elle va faire lundi son entrée dans le top 20 mondial et a conforté son statut de joueuse à surveiller à New York la semaine prochaine.

Elle avait fait sensation à Montréal en éliminant Caroline Wozniacki (2e) au 2e tour et surtout à Cincinnati en atteignant le dernier carré en battant successivement Karolina Pliskova (8e) et Caroline Garcia (6e), avant de chuter face à la numéro un mondiale, Simona Halep.

À New Haven, elle a fait mordre la poussière à une autre joueuse du top 10 mondial, Julia Görges (9e), en demi-finales.

Domination totale

En finale, il ne lui a fallu que 24 minutes pour empocher la première manche face à Suarez Navarro, débordée par la puissance de son service.

Le second set a été plus équilibré, avant que Sabalenka ne prenne le service de son adversaire au neuvième jeu et concrétise sa supériorité dans le jeu suivant à sa troisième balle de match.

La Bélarussienne, qui disputait la quatrième finale de sa carrière, la troisième de l'année, a terminé la rencontre avec 29 coups gagnants pour 17 fautes directes.

«C'était un match difficile, car j'étais nerveuse après avoir perdu mes trois précédentes finales, j'ai réussi à maîtriser mes nerfs», a-t-elle expliqué.