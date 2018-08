P.K. Subban: une relation spéciale avec Montréal

Le défenseur des Predators de Nashville, P.K. Subban, se sent comme s’il était de retour à la maison lorsqu’il débarque à Montréal.

L’ancienne vedette du Tricolore est de passage dans la métropole québécoise pour superviser une clinique destinée aux jeunes défenseurs. Le principal intéressé n’a pas caché sa nostalgie dans la longue entrevue qu’il a accordée aux médias montréalais, samedi.

«J’ai beaucoup d’amis ici, beaucoup de gens que je considère comme des membres de ma famille, a-t-il confié. Je suis arrivé à Montréal lorsque j’ai été repêché en 2007. Pendant tout ce temps, des liens se sont noués. [...] C’est spécial de garder une telle relation avec cette ville.»

Le flamboyant athlète gardera un souvenir impérissable de l’électricité qu’il y avait dans l’air lors des matchs du samedi soir.

«Quand tu vas au Centre Bell, c’est spécial. L'amphithéâtre à Montréal est en quelque sorte unique dans la LNH. Il y a des arénas, comme Nashville maintenant, où on ne dirait même pas que c’est du divertissement, c’est juste différent. J’ai toujours été excité de jouer dans un environnement comme celui-là, surtout durant les matchs de samedi soir. Je me nourrissais de l’engouement des partisans.»

Au-delà de sa progression sur la glace en tant que jeune défenseur à l'époque, Subban a vu ses années à Montréal le changer à jamais au niveau personnel.

«Il y a beaucoup de gens qui m’ont aidé quand j’étais jeune, a-t-il mentionné. Ils ont façonné ma personnalité. Ils ont voulu me protéger et me placer dans une situation pour connaître du succès. Ils sauront se reconnaître.»

Une «business»

Appelé à commenter les rumeurs autour de son ancien capitaine Max Pacioretty, Subban a offert une analyse rationnelle et concise.

«Ça fait partie de la business, a-t-il résumé. C’est une ligue où le plafond salarial a une grande influence. Tu dois le gérer. On a vu DeMar DeRozan quitter les Raptors cet été et toutes les circonstances litigieuses qui en ont découlé. Tous les joueurs doivent rester professionnels dans ces situations.»

«Nous n'avons pas le choix de parler des rumeurs chaque jour, a-t-il ajouté. Je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Dans un marché comme Montréal, les gens sont passionnés et se soucient de ce que tu fais.»

Partenaire pas comme les autres

Fidèle à ses habitudes, Subban ne lésine pas sur l'entraînement cet été et il a même invité le membre du Temple de la renommée de la NFL, Terrell Owens, à l'aider dans sa préparation.

«L’entraînement est plaisant pour moi, a commenté le défenseur étoile. J’ai 29 ans, le temps passe vite. Quand j’avais 20 ans, c’était vraiment facile d’aller au gymnase. Tu ne ressentais pas de douleur ou de courbatures. Maintenant, c’est un travail à temps plein. Tu dois constamment prendre soin de ton corps. J’essaie de trouver un avantage et de trouver des gens qui vont me pousser à me dépasser. Terrell Owens est un athlète fantastique, un des meilleurs receveurs de l’histoire. Je sais à quel point il est rapide, donc je voulais qu’il vienne me donner un défi. Ça vous donne une impression de son caractère. Il a voulu mettre à contribution son talent pour aider quelqu’un d’autre.»

