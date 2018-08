Peter Polansky a écrit l’histoire, bien malgré lui

Le Canadien Peter Polansky est devenu vendredi le premier joueur de l’histoire du tennis professionnel à obtenir le statut de «lucky loser» aux quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même année.

Ayant plié l’échine 7-5, 1-6 et 6-3 devant l’Américain Donald Young au troisième tour des qualifications des Internationaux des États-Unis durant l’après-midi, l’Ontarien a vu la chance lui sourire environ deux heures plus tard. Son nom est sorti lors d’un tirage au sort effectué à partir d’une liste de 16 noms, de sorte qu’il a accédé au tableau principal de la compétition qui s’amorcera lundi à New York.

Polansky a d’ailleurs souligné le tout en diffusant sur son compte Twitter un court message exclamatif accompagné d’une image du célèbre Joker provenant du film «Le Chevalier noir».

LL-SLAM COMPLETE ✌��PEACE OUT pic.twitter.com/dcbRSclLDv — Peter Polansky (@PPolansky) 24 août 2018

Toutefois, il devra rapidement cesser les célébrations, car son prochain rival sera l’Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série. Aussi, à ses trois participations précédentes à un tournoi majeur, il s’est incliné au premier tour; le détenteur du 120e rang de l’ATP a perdu contre Karen Kachanov en Australie, Pierre-Hughes Herbert à Roland-Garros et Dennis Novak à Wimbledon.

Par ailleurs, avant le représentant de l’unifolié, aucun joueur n’avait décroché une place à titre de «lucky loser» lors de trois étapes du Grand Chelem d’une même année, ni de manière consécutive nonobstant l'année.

Frank Dancevic le précurseur

Un autre Canadien était passé à l’histoire d’une façon atypique en 2011, puisque Frank Dancevic était devenu le premier joueur à franchir avec succès l’étape des qualifications de chaque tournoi du Grand Chelem durant une même année.

L’actuel capitaine de la formation nationale de la Coupe Davis avait échappé sa rencontre de premier tour du tableau principal à chaque occasion.