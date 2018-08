Noah Hanifin proche d’une entente

Le défenseur des Flames de Calgary Noah Hanifin a confiance de signer un contrat avec l’équipe albertaine prochainement et souhaite demeurer avec celle-ci durant plusieurs années.

Acquis des Hurricanes de la Caroline le 23 juin, le cinquième choix au total du repêchage 2015 est joueur autonome avec compensation. En 2017-2018, il a complété une entente de trois ans et de 2,775 millions $.

«Nous sommes très proches, a-t-il dit au site NHL.com relativement à ses négociations contractuelles. Je pense que c’est une excellente organisation. Elle a un avenir brillant et je veux être là pour longtemps, mais on verra ce qui arrivera.»

«J’espère être un des meilleurs arrières du circuit et j’ai définitivement le potentiel pour y arriver, a-t-il enchaîné. Cette année, je devrais jouer un rôle un peu plus important et j’aurai plus de minutes de jeu. Évidemment, je veux mériter ce temps de glace et si c’est le cas, cela m’aidera beaucoup. Je crois être prêt pour la prochaine étape et je suis certain que ça se passera bien.»

Hanifin, 21 ans, a inscrit 10 buts et 22 mentions d’aide pour 32 points en 79 rencontres lors de la dernière campagne, affichant un différentiel de -20. Depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 2015, il a récolté 83 points, dont 18 filets, en 239 affrontements.