Les Yankees pulvérisent les Orioles

Miguel Andujar a produit quatre points et les Yankees de New York ont servi une correction de 10-3 aux Orioles, samedi après-midi, à Baltimore.

Le joueur de troisième but a propulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain en troisième manche, poussant ainsi deux de ses coéquipiers à la plaque. Il a également fait compter le premier point des siens avec un faible roulant durant la manche initiale.

Brett Gardner et Aaron Hicks ont aussi frappé des longues balles pour les Bombardiers du Bronx.

L’artilleur J.A. Happ (15-6) a récolté la victoire. Il a œuvré sur la butte pendant six manches, permettant deux points et cinq coups sûrs, tout en retirant neuf adversaires sur des prises.

Luis Cessa a lancé les trois dernières manches, réalisant son premier sauvetage de la saison.

Chez les Orioles, le partant Jimmy Yacabonis (0-2) a connu une journée difficile au boulot. Il a accordé six points et cinq coups sûrs en seulement trois manches et un tiers.