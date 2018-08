Les Stampeders retrouvent le chemin de la victoire

Après avoir subi une première défaite en 2018 la semaine dernière, les Stampeders de Calgary ont retrouvé le plaisir de la victoire avec un gain de 39-26 contre les Blue Bombers de Winnipeg, samedi, au Stade McMahon.

Le quart-arrière Bo Levi Mitchell a accumulé 452 verges via les airs et trois majeurs. Quant à lui, le receveur de passes Kamar Jorden a connu une fantastique journée au boulot avec 249 verges de gains en 10 attrapés et il a été l’une des cibles de Mitchell pour un touché.

Dans le camp des «Bombers», le quart Matt Nichols a réussi 29 de ses 44 passes tentées pour des gains de 258 verges. Il a obtenu un touché et il a été intercepté à deux reprises.

Calgary est premier dans la section Ouest de la Ligue canadienne de football avec sa fiche de 8-1, tandis que Winnipeg est troisième avec une fiche de 5-5.