Les Pirates malmènent les releveurs des Brewers

Jameson Taillon et Jhoulys Chacin se livraient un duel de lanceurs, samedi soir à Milwaukee, jusqu’à ce que la chaîne des artilleurs des Brewers débarque pour que les Pirates de Pittsburgh l’emportent par la marque de 9-1.

Le pointage était de 1-1 après six manches de jeu, mais la sauce s’est gâchée pour les favoris de la foule.

Chacin (13-5) a accordé un but sur balles, un double et un but sur balles intentionnel avant d’être remplacé par Dan Jennings, qui n’a pas été en mesure d’éteindre le feu allumé par son coéquipier.

Il a accordé un simple de deux points à Gregory Polanco avant d’effectuer les trois retraits. En huitième, Taylor Williams a accordé trois points aux visiteurs en allouant un circuit à Adam Frazier, une claque bonne pour trois points.

Matt Albers n’a guère fait mieux en étant victime de trois points à son tour en neuvième.

Taillon (10-9) a œuvré pendant six manches retirant huit rivaux au bâton. Christian Yelich a produit le seul point à ses dépens à l’aide de sa 23e longue balle de la campagne.