Le Barça bat Valladolid grâce à Dembélé

Un but d'Ousmane Dembélé a permis au FC Barcelone de se sortir du piège à Valladolid (1-0), samedi pour la 2e journée du Championnat d'Espagne, avec un coup de pouce de l'assistance vidéo (VAR) qui a invalidé l'égalisation du promu dans le temps additionnel.

Sur une pelouse indigne du plus haut niveau, le Barça s'est longtemps embourbé jusqu'à l'ouverture du score de Dembélé (56e) d'un tir croisé. Et après un but refusé à Luis Suarez pour hors-jeu (83e) après intervention de la VAR, celle-ci a annulé un autre but, signé Keko pour Valladolid (90e+2), à nouveau pour hors-jeu, douchant l'explosion de joie du stade Zorrilla.

Au classement, le Barça a pris les commandes du avec six points, devant la Real Sociedad et l'Atlético Madrid, 4 points.