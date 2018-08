Garder le cap dans la peine

À observer attentivement Brooke Henderson sur le circuit de la LPGA depuis trois ans, on oublie qu’elle est tout juste âgée de 20 ans. Ses succès font aussi oublier qu’elle est d’abord et avant tout une jeune femme devant surmonter de nombreux obstacles.

Malgré ses excellents résultats sur les parcours, Henderson a traversé un été très difficile émotionnellement. En l’espace de deux mois, elle a perdu deux êtres très chers, ses grands-papas Robert et Clem.

Le premier a poussé son dernier souffle le 1er juin après une courte bataille contre le cancer. Il était âgé de 81 ans. Le second est décédé subitement le 5 août. Henderson était alors sur le chemin du retour de l’Omnium britannique où elle avait réalisé son meilleur rendement au Royaume-Uni, une 11e place.

La semaine suivante, la jeune sensation canadienne était en poste au Championnat Indy Tech où elle a enregistré son huitième top 10 de la saison. Le golf est en quelque sorte un lieu d’échappatoire, alors qu’elle ne croyait jamais perdre ses grands-papas si soudainement.

«Lorsque je passe sous les cordes et que je me mets au boulot, je peux me laisser aller. Je sais que mes grands-papas vont toujours m’encourager et me regarder depuis le paradis», a raconté celle qui vit le deuil avec sa sœur aînée, Brittany, qui est toujours à ses côtés sur les parcours. Ses parents Dave et Darlene sont aussi également omniprésents dans cette famille tissée serrée.

«Les savoir au paradis, ça me donne un regain d’énergie. Peut-être qu’ils bottent ma balle dans les allées ou quelque chose du genre», a poursuivi Henderson en rigolant.

À 20 ans, voyager d’un océan à l’autre, remplir ses responsabilités promotionnelles et continuer à livrer des performances inspirantes chaque semaine sur le circuit de la LPGA n’est pas une mince affaire. Solide malgré son profond chagrin, car ses grands-pères étaient ses fans numéro 1, la jeune athlète a réussi à garder le cap.

Deux anges

Lorsqu’elle a appris le décès de Robert, elle a quitté le parcours de Shoal Creek où elle venait de disputer la première ronde de l’Omnium des États-Unis en rentrant immédiatement au domicile familial de Smith Falls.

Après les obsèques, elle s’est remise au boulot en disputant cinq des six épreuves au calendrier de la LPGA menant à l’Omnium britannique.

«C’était assurément un été rempli de défis sur le parcours et en dehors. C’était très bizarre et difficile. Mais je crois que j’ai réussi à bien gérer toute cette situation jusqu’à présent. J’espère pouvoir terminer cette saison en force et profiter d’une pause bien méritée à la fin de la saison», a-t-elle signalé.

C’est à ce moment qu’elle pourra faire le deuil de ceux qu’elle décrit comme ses nouveaux anges.

À cet Omnium canadien, elle tente de puiser son énergie des milliers d’amateurs qui sont présents pour la propulser à la victoire. Avec ses deux anges à ses côtés, elle espère devenir la première canadienne à remporter le championnat national depuis Jocelyne Bourassa, en 1973.