Des vétérans prêts à faire leur place

La transaction envoyant Jesse Sutton à Chicoutimi jeudi matin a donné un éclairage supplémentaire sur ce à quoi ressemblera le trio de 20 ans chez les Remparts cette saison. Et même si l’un des quatre vétérans restants, Benjamin Gagné, Étienne Verrette, Sam Dunn et Gregor MacLeod, devra être retranché d’ici le début de la saison, ils croient tous en leur chance de demeurer avec la formation québécoise.

Jeudi soir, le directeur général et entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, a confirmé que même si MacLeod était le seul attaquant de 20 ans toujours avec l’équipe, il n’écartait pas la possibilité de commencer l’année avec trois défenseurs vétérans. Il a aussi assuré qu’il n’avait pas l’intention de faire l’acquisition d’un autre joueur de 20 ans et que son trio serait formé de trois des quatre joueurs toujours au camp.

D’ailleurs, aucun des quatre joueurs toujours en lice ne tient son poste pour acquis.

«C’est Patrick qui aura la décision finale et on repart tous à zéro, mentionne le défenseur Gagné. C’est le fun de faire partie de ça, ça nous force à nous dépasser chaque jour. C’est une compétition saine.»

Jouer chez lui

Gagné voit d’ailleurs la situation avec philosophie. À ses yeux, les quatre joueurs de 20 ans toujours au camp ont ce qu’il faut pour jouer dans la LHJMQ, et celui qui sera retranché se retrouvera un poste ailleurs dans le circuit. Mais, pour ce natif de Saint-Augustin-de-Desmaures, terminer sa carrière junior chez lui, à Québec, serait particulier.

«C’est ma ville natale et je vais me battre tous les jours pour rester ici.»

Le numéro 9 se dit sûr de pouvoir en faire assez pour demeurer à Québec. L’an dernier, il a connu sa meilleure saison sur le plan offensif dans la LHJMQ avec 38 points en 66 matchs. «Mon coup de patin est une force et j’ai développé mon côté offensif l’an dernier. Je suis un défenseur mobile, et il est rare que je me fasse prendre à contre-pied. Je pense que c’est quelque chose que les entraîneurs vont considérer.»

Quant à Dunn, il ne possède qu’une seule année d’expérience dans la LHJMQ, mais déjà l’an dernier il s’était implanté comme un défenseur du top 4. Au camp d’entraînement, il s’est souvent retrouvé à la droite du jeune de 16 ans Nicolas Savoie, un rôle qui lui plaît et qu’il voudra jouer avec l’équipe.

«J’ai été un leader dans la majorité des équipes avec lesquelles j’ai évolué dans le passé. L’an dernier, j’ai gagné beaucoup en expérience. Si je fais partie de l’équipe, j’apporterai beaucoup de leadership dans le vestiaire.»

Ce dernier participera d’ailleurs à son premier camp professionnel, alors qu’il sera de la formation des Blue Jackets de Columbus pour le tournoi des recrues qui s’amorce à Traverse City, le 6 septembre.

Macleod et Verrette

De son côté, MacLeod est le seul attaquant de 20 ans avec l’équipe et il a bien complété les deux Européens Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev mardi dernier contre l’Océanic de Rimouski.

«Pour moi, l’approche est la même à chaque camp. Je veux simplement bien jouer, aider les plus jeunes, et on verra pour la suite», a mentionné celui qui prendra part quant à lui au camp des recrues des Sénateurs d’Ottawa.

Même chose du côté de Verrette. Il préfère contrôler ce qu’il peut et ensuite laisser la décision entre les mains des entraîneurs.

«À mon arrivée dans la ligue, j’étais considéré comme un défenseur offensif et je juge avoir beaucoup amélioré mon jeu défensif depuis. Je pense pouvoir maintenant apporter du jeu complet grâce à ma vision du jeu. Mais tous les 20 ans ont quelque chose à apporter, donc on verra ce qui va arriver.»