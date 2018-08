«C’est difficile à avaler de rater la course de Montréal» - Amélie Kretz

Pour une troisième année consécutive, la Blainvilloise Amélie Kretz a dû faire une croix sur le Triathlon international de Montréal, une situation que la principale intéressée peine à accepter.

En 2016, la compétition montréalaise était présentée deux semaines avant les Jeux olympiques de Rio ce qui avait forcé Kretz à faire l’impasse sur la première édition. L’an dernier, les politiques de sélection de Triathlon Canada ont fait en sorte qu’elle n’a pas pu prendre le départ. Elle espérait vivre son baptême cette année.

«Cette année, c’est vraiment difficile à avaler parce que j’étais sûrement dans ma meilleure forme de la saison, a-t-elle indiqué à l’Agence QMI. J’étais vraiment excitée et prête de compétitionner à la maison, mais je me suis tourné la cheville il y a dix jours. J’ai couru dessus et j’ai endommagé un tendon du pied.

«Un jour, je vais y participer. J’ai dit à Patrice Brunet [Président du comité organisateur] que j’allais continuer jusqu’à ce que je prenne le départ de cette compétition.»

Fin de saison compromise

L’étape montréalaise est la dernière au calendrier des Séries mondiales de triathlon. Les athlètes mettront le cap sur l’Australie où sera présentée, du 12 au 16 septembre, la Grande finale de la saison.