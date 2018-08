Buster Posey sera opéré à la hanche

Le receveur des Giants de San Francisco Buster Posey devra subir une opération à la hanche droite, lundi, et il devra se soumettre à une convalescence allant de six à huit mois.

Le principal intéressé a mentionné aux journalistes vendredi qu’il sera en uniforme durant le premier match de la prochaine saison si le processus de rééducation se déroule bien. Les Giants amorceront la campagne 2019 le 28 mars.

Posey passera sous le bistouri pour traiter une déchirure et retirer un fragment osseux. Ses ennuis sont dus à ses nombreuses années derrière le marbre et non à un incident particulier, selon lui.

En 2018, il a conservé une moyenne au bâton de ,284, totalisant cinq circuits et 41 points produits.