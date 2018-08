Antonio Pipkin n’a pas dit son dernier mot

Si le quart-arrière Johnny Manziel se rétablit de sa commotion cérébrale au cours des jours à venir, l’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, Mike Sherman, risque d’avoir une décision difficile à prendre en raison des bonnes performances d’Antonio Pipkin.

Ce dernier a livré la marchandise face aux Argonauts de Toronto, vendredi, offrant aux Moineaux leur première victoire à domicile depuis le 11 août 2017, quand ils avaient défait l’équipe de la Ville Reine. Pourtant, les partisans espéraient peu de choses de Pipkin, qui avait été libéré le 19 juin avant d’être réembauché le 6 août.

Or, l’athlète de 23 ans a relativement bien fait contre les Eskimos d’Edmonton la semaine passée, amassant 217 verges et un touché. Et il a été plus convaincant devant les «Argos» en vertu de 303 verges de gains aériens et de deux majeurs par la course. Les amateurs au stade Pervical-Molson n’avaient pas eu droit à une telle récolte de la part d’un pivot depuis fort longtemps.

«L’équipe s’en va dans la bonne direction, on a réalisé de grands pas à l’entraînement cette semaine, a commenté Pipkin aux médias après le triomphe de 25-22 des Oiseaux, vendredi. On s’est présenté sur le terrain en ayant confiance de gagner le match et on a évité de commettre des erreurs susceptibles de nous faire perdre.»

Questionné à savoir s’il avait le sentiment d’avoir envoyé le bon message à Sherman, le quart a évité de se mouiller.

«Ce n’est pas ma décision, mais je serai prêt», a-t-il résumé.

Ne pas lancer la serviette

Malgré la victoire, la soirée a été parsemée d’embûches pour Pipkin et ses coéquipiers qui ont notamment vu Ernest Jackson rater un attrapé facile au troisième quart, ce qui a permis à Alden Darby de réussir un touché sur une interception et de donner l’avance aux visiteurs.

«On a parlé ces derniers jours d’être une meilleure formation en seconde demie et on ne souhaitait pas sortir à plat après la mi-temps en se contentant d’éviter de perdre. On voulait gagner. Le troisième quart n’a pas été à notre goût, mais on a trouvé le moyen de rester dans le match grâce à notre défensive qui a accompli de l’excellent travail», a souligné Pipkin.

«Et au quatrième quart, il fallait offrir une récompense à nos gars de la défense, ce qu’on a enfin pu réaliser», a-t-il ajouté, tout en évoquant le boulot du receveur de passes B.J. Cunningham, qui a capté une passe de 41 verges menant au touché égalisateur de Pipkin au dernier engagement.

Maintenant, reste à savoir si celui-ci dirigera l’attaque des siens vendredi contre le Rouge et Noir à Ottawa, même si ce sera vraisemblablement le cas.

«Je vais revoir les séquences sur vidéo et peaufiner ce qu’il faut. Et j’ai beaucoup de messages sur ma boîte vocale, également!», a-t-il conclu.