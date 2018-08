Une nouvelle fondation pour les joueurs de la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé vendredi la création d’une fondation qui viendra en aide aux joueurs poursuivant leur parcours scolaire.

La Fondation LHJMQ aura comme objectif de créer un fonds permettant au circuit d’octroyer des bourses d’études, a-t-on indiqué dans un communiqué.

«Nous sommes très fiers de lancer la Fondation LHJMQ au profit de nos étudiants-athlètes. C’est un grand moment pour la ligue et son programme d’éducation. Nous travaillons très fort pour offrir à nos joueurs la meilleure offre éducative possible et la reconnaissance de la fondation par l’ARC [l'Agence du revenu du Canada] va nous aider à améliorer continuellement un programme qui est déjà très solide», a mentionné le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau.

En septembre 2016, le bureau du commissaire avait entrepris les démarches avec l'ARC en envoyant la demande d’application officielle.

Chaque dollar remis à la Fondation LHJMQ sera remis aux joueurs par le biais des bourses d’études. De plus, la fondation pourra désormais émettre des reçus officiels pour don de charité à ses donateurs qui pourront bénéficier d’avantages fiscaux.