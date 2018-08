Un cinquième match de suite avec un circuit pour Kendrys Morales

Le frappeur désigné des Blue Jays de Toronto Kendrys Morales a frappé un circuit dans un cinquième match de suite, vendredi soir au Rogers Centre, menant les siens à un gain de 4-2 sur les Phillies de Philadelphie.

Avec cette claque de quatre buts canonnée en deuxième manche, il a rejoint Jose Bautista au deuxième rang de la plus longue séquence de matchs avec une longue balle. Jose Cruz fils est en tête, lui qui a expédié des balles de l’autre côté de la clôture durant six parties d’affilée lors de la saison 2001.

Ce circuit en solo a permis aux Jays de créer l’égalité 1-1 puisque Cesar Hernandez avait ouvert la marque dès le premier tour au bâton croisant la plaque sur le ballon-sacrifice.

Billy McKinney a lancé la formation ontarienne en avance au cours du troisième acte. Aledmys Diaz a entamé la manche avec un double et McKinney a suivi une longue balle pour porter la marque à 3-1.

Au cours de la journée, la direction torontoise a réinséré le nom de Lourdes Gurriel fils sur la liste des joueurs actifs. Il s’était blessé, il y a trois semaines alors qu’il venait de frapper deux coups sûrs ou plus pour un 11e match d’affilée.

Après avoir été retiré à ses premières apparitions dans le rectangle des frappeurs, il a réussi un simple bon pour un point en cinquième. En septième, alors qu’il y avait deux hommes sur les sentiers, il a fendu l’air.

Ces quatre points ont été marqués alors que Jake Arrieta (9-9) était sur la butte pour les Phillies. En six manches de travail, il a octroyé six coups sûrs, dont deux circuits, et passé cinq frappeurs dans la mitaine.

Sur le monticule pour les Jays, la recrue Ryan Borucki (3-3) a signé la victoire en éparpillant sept coups sûrs en six manches et un tiers. Après avoir alloué un point en première, il a échappé une balle au goût de Scott Kingery, en septième. Il a frappé un circuit en solo.

Le nouveau releveur numéro 1 des Jays Ken Giles est venu fermer les livres en neuvième pour son 17e sauvetage de la saison, son cinquième dans son nouvel uniforme, et ce, même s’il a joué avec le feu en permettant à deux rivaux d’atteindre les sentiers.