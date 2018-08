Tobias Enstrom retourne en Suède

Le défenseur Tobias Enstrom n'enfilera pas l'uniforme d'une formation de la Ligue nationale de hockey la saison prochaine, il rentrera plutôt en Suède.

Âgé de 33 ans, celui qui a porté les couleurs des Thrashers d'Atlanta puis des Jets de Winnipeg renouera avec l'équipe de son enfance, Modo, dans la deuxième division suédoise (Allsvenskan).

Selon Chris Johnston du réseau Sportsnet, l'arrière natif de Nordingra dans la contrée scandinave aurait obtenu plusieurs offres de la part de formations de la LNH, mais rien de suffisamment intéressant pour le persuader de rester dans le circuit Bettman.

Toby Enstrom is returning to Sweden to play for Modo -- his hometown team. He garnered a fair amount of NHL interest this summer, but didn't find a situation that kept him in North America.