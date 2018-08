Piette aimerait faire mal au TFC

Le Toronto FC se bat pour remonter au classement afin de se donner une chance de participer aux éliminatoires de la Coupe MLS et une défaite à domicile contre l’Impact de Montréal, samedi, porterait un dur coup à leurs espoirs d’atteindre cet objectif.

L’Impact ne le sait que trop bien. Pour se motiver encore plus, les joueurs de l’équipe n’ont qu’à se souvenir de propos tenus pratiquement à pareille date il y a un an par l’attaquant torontois Jozy Altidore.

«Je me souviens que l'an dernier, Altidore avait dit que ce serait bien de nous empêcher de faire les séries, a rappelé Samuel Piette, vendredi, en marge de l’entraînement de l’équipe. On peut leur faire le coup cette année. C'est sûr que nous, on veut se placer en séries et si Toronto ne l'est pas c'est un bonbon, un plus.»

L’infatigable milieu défensif de l’Impact a répété que lorsque Toronto et Montréal s’affrontent, c’est toujours une boîte à surprises.

«Un match contre Toronto, c'est un match à part, qui sort de l'ordinaire, a-t-il admis. L'an passé, Toronto avait la grosse équipe, avait tout raflé, et à chaque fois qu'on jouait contre eux, même si on n'avait pas beaucoup de succès, c'était des matchs excitants, n'importe qui pouvait gagner.

«Je me souviens qu'on était allés là-bas et qu'on avait gagné 5-3, a ajouté le Québécois. Cette année, ils sont venus ici, on a gagné 1-0, on a fait un bon match.»

Sans Altidore

Justement, Altidore, l’un des provocateurs en chef chez le TFC et excellent attaquant de son état, sera absent, samedi, en raison d’une suspension. D’autres joueurs clés de l’équipe, dont Sebastian Giovinco, sont ennuyés par des pépins physiques et risquent de ne pas être à leur meilleur.

Pour Piette, cela importe peu.

«Si leurs gros "guns" ne sont pas sur le terrain ou à leur meilleur, ça peut nous donner un avantage, mais on va approcher le match de la même manière que si ces gars-là étaient là», a indiqué le numéro 6, ajoutant que Toronto est «vraiment une équipe complète, donc ça va être assez difficile».

Le défenseur de l’Impact Daniel Lovitz, qui a évolué deux ans à Toronto, sait très bien que même en l’absence d’Altidore, l’équipe en général, et Giovinco en particulier, restent dangereux.

«Ces deux gars-là (Altidore et Giovinco) ont une bonne relation sur le terrain et à l'extérieur et ils sont capables de synchroniser leurs mouvements, l'un sait toujours où l'autre sera, a expliqué l’Américain. De la façon dont cette équipe attaque, c'est difficile à défendre. Donc c'est différent quand ils ne sont pas ensemble sur le terrain, mais individuellement, ils demeurent des joueurs de qualité qui peuvent causer des dommages.»

Variété en attaque

Lovitz, qui a marqué le but gagnant la semaine dernière contre le Fire de Chicago, estime que les défenseurs de l’équipe, surtout les latéraux, doivent continuer à aider l’équipe en attaque.

«Si on est capables d'être un peu plus imprévisibles (...) ça va nous aider, parce que les autres équipes ont des plans concernant Nacho (Piatti), Alejandro (Silva) ou Matteo (Mancosu), a-t-il admis. Si on peut apporter du soutien, représenter un danger supplémentaire, ça va finir par nous aider pour créer plus de chances et de buts.»

D’ailleurs, Samuel Piette, qui n’a pas encore marqué depuis son arrivée avec l’Impact il y a plus d’un an, ne détesterait pas briser la glace ce samedi.

«C'est sûr que j'aimerais ça, peut-être pas une bicyclette, mais marquer un but pour clouer le cercueil de Toronto, ça serait pas pire», a-t-il concédé en souriant.