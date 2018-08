Pas de gazon articifiel avant les séries pour Zlatan Ibrahimovic

Le joueur-étoile du Galaxy de Los Angeles Zlatan Ibrahimovic disputera le reste de la saison régulière uniquement sur du gazon naturel, ce qui devrait le contraindre à manquer l’avant-dernier match de la campagne.

Le Suédois a raté la partie de samedi face aux Sounders à Seattle, car la surface synthétique du CenturyLink Field aurait pu causer davantage de dommages à son genou droit. En son absence, la formation californienne a encaissé un cuisant revers de 5-0.

Ibrahimovic ratera vraisemblablement le duel du 21 octobre contre le Minnesota United FC pour éviter de voir une sérieuse blessure revenir le hanter. Il a été tenu à l’écart pendant sept mois par une déchirure ligamentaire en 2017.

«En étant sur la surface synthétique, je risque des ennuis. Je ne dis pas que je serai blessé, je ne le sais pas. Je peux aussi me faire mal durant d’autres affrontements. Les conséquences et le risque sont partout, mais encore plus sur du gazon artificiel. L’autre fois [en juin], j’ai essayé à Portland et je me sentais mal», a-t-il déclaré au réseau ESPN.

Une autre histoire en séries

Toutefois, une fois les séries amorcées, le scénario ne sera plus le même, puisque le célèbre athlète – qui a aussi manqué la classique des étoiles de la Major League Soccer au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta – a l’intention de jouer, peu importe le lieu.

«Si je dois me présenter à Portland, j’irai là et je vais les détruire, a-t-il dit à propos des Timbers, sixièmes dans l’Association de l’Ouest. Si je suis blessé, bien, je le serai. Je prendrai le risque, car la situation sera différente.»

Depuis son arrivée chez le Galaxy en mars, le vétéran a inscrit 15 buts en 19 sorties. Le Galaxy est cinquième dans l’Ouest avec 37 points, ex aequo avec Portland.